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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستهدف غواصات مفخخة تابعة لحركة حماس

إسرائيل تستهدف غواصات
إسرائيل تستهدف غواصات مسيرة تابعة لحركة حماس

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف غواصات مسيرة لحركة حماس قادرة على حمل 50 كيلوجراما من المتفجرات.

 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة حماس تمتلك غواصات مفخخة مزودة بمنظار تحديد المواقع (GPS) وقادرة على حمل 50 كيلوجراما من المتفجرات.

 

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن هذا التطور يأتي بعدما حاولت حماس مهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

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وأوضحت أن حماس كانت تحاول استهداف منصة استخراج غاز على بعد 20 كم من غزة بواسطة غواصات مفخخة غير مأهولة من إنتاجها.

 

وكانت كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - أعلنت أنها أدخلت مدفعية جديدة للعمل ضمن الأسلحة التي تستخدمها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

 

فيما استخدم الاحتلال الإسرائيلي زوارق البحرية لإطلاق قذائف صاروخية من البحر المتوسط في اتجاه شاطئ غزة.

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