هاني الناظر ينصح بالبعد عن النكد والحزن لهذه الأسباب

نشر هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا بعد انتهاء إجازة العيد.

وقال الناظر: "أذكر حضراتكم أننا مازلنا في المنحني التصاعدي لحالات الإصابات الجديدة ولم نصل للذروة بعد والتي متوقع أن نصلها آخر مايو ثم يبدأ المنحني في الهبوط التدريجي اخر يونيو بمشيئة الله.

وأضاف الناظر" يمكننا أن نقلل من نسبة الزيادة إذا تمسكنا بالكمامة والتباعد وبقية الإجراءات .. والله ممكن تفرق جدا فأرجوكم شددوا جدا علي الإجراءات الاحترازية واسعوا لتقوية جهازكم المناعي بتناول السلطة الخضراء والتعرض للشمس وممارسة رياضة المشي مع الإكثار من شرب المياه.

كما أكد الناظر البعد عن النكد والحزن والقلق والتشاؤم ادواتك للحفاظ علي قوة جهازك المناعي في مواجهة فيروس كورونا.

