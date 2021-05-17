تجارة حلوان : نستقبل شكاوى التشعيب الإلكترونى عبر هذا الرابط

تتابع كليات جامعة حلوان فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، حيث يتم متابع الدراسة إلكترونيا بنسبة ٦٠% وحضوريا من الجامعة بنسبة ٤٠% .



وقد صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية بالفرقة الثانية - عربى - لغات - انتظام - انتساب.

وأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أنه تم فتح باب التسجيل للطلاب على الموقع التالى .

http://app2.helwan.edu.eg/Commerce

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https://www.facebook.com/groups/2786291124813438

http://t.me/Helwanuniv

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كما نوه مسئولو شئون الطلاب الى انه فى حال حدوث اى مشكلة خلال التشعيب الالكتىونى على الطلاب سرعة تقديم شكوى عبر الموقع الاتى :

http://app2.helwan.edu.eg/Commerce .



وأنه يجب على الطلاب خلال تقديم الشكوى ذكر البيانات الخاصة بهم من الاسم و رقم الجلوس والرقم القومى وإرفاق صورة الرقم القومى للطالب مع مجمل الشكوى الخاصة به لحلها فى نغش اليوم.



جدير بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، الجدول الزمني لمقابلات المرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان، وذلك بعد انتهاء لجنة البت فى الطعون من النظر فى كافة الطعون والفصل فيها، حيث أسفرت القوائم النهائية عن تنافس 7 مرشحين على منصب رئيس الجامعة ، وتم تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا لإجراء المقابلات مع لجنة اختيار القيادات الجامعية.