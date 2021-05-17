هيثم شاكر يطرح أغنية واقف على تكة

قرر الفنان هيثم شاكر طرح أغنية جديدة بعنوان “واقف على تكة” خلال الساعات القليلة المقبلة عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “واقف على تكة” التى يطرحها الفنان هيثم شاكر من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

حل الفنان هيثم شاكر ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي، للحديث عن مرضه وأسرار مشواره الفني والأزمات التي واجهها وتغلب عليها وكواليس المنافسة بينه وبين بعض زملائه.

أبرز تصريحات هيثم شاكر:

هيثم شاكر عن بهاء سلطان

تحدث شاكر، عن الفنان بهاء سلطان، قائلا: "أطيب بني آدم في الكون، وصوته ملائكي، وأتمني إنه ما يبعدش عن الغناء؛ لأننا بحاجة لصوته".

وقال شاكر خلال حواره مع ايناس الدغيدى مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والمذاع عبر قناة " القاهرة والناس"،:"طلعت عليا شائعات بعد مرضي بأن سبب نقصان وزني هو تعاطي المخدرات وهو كلام غير صحيح تماما".

وأجهش المطرب هيثم شاكر، بالبكاء خلال حديثه على وفاة والدته، مؤكدا أن والدته كانت أهم شخص في حياته، كما أن حياته لا تزال غير مستقرة بعد وفاة والدته، قائلا: "أنا مكسور بسبب رحيلها".

وأكد المطرب هيثم شاكر، أنه ليس من الصعب الاستمرار في التمثيل، مشيرًا إلى أن مسلسله "حب عمري" الذي تم عرضه في رمضان الماضي كان تريند يومي، كما أنه تم بيعه في 27 محطة فضائية.

وعن أنجح مطرب فى جيله، رد قائلا: "محمد حماقي ليس هو المطرب الأنجح في جيلي من وجهة نظري"، موضحا أن المطرب ليس له جمهور خاص به لأن النجاح لا يستمر بالنسبة للمطربين فمع الوقت تختلف الاهتمامات ومتابعة المطربين.

أكد المطرب هيثم شاكر، أن أغاني المهرجانات ومطربي المهرجانات يحققون نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في سوق الغناء في مصر، مشيرًا إلى أنه قادر على منافستهم وتحقيق نجاحات مثلهم.

وأضاف هيثم شاكر، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه خلال فترة العقد مع المنتج نصر محروس تم إصدار ألبوم غنائي واحد، لكنه حقق نجاحا كبيرا، كما أن الخلاف كان بسبب عدم وجود الجو الدعائي الكبير، متابعًا: "نصر محروس ماضفليش حاجة ولما يكتشفني".