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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم مدرسة دولية افتراضية بالتعاون مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث الطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة بنها اليوم بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية المدرسة التدريبية الافتراضية للطلاب عبر الفيديو كونفرانس بمقر الجامعة بالعبور وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم.


وقال " الجيزاوى " ان المدرسة التدريبية تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة الطلاب الدارسين بالجامعة وتنمية مهاراتهم واطلاعهم على آخر المستجدات في الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات عملهم بعد التخرج.

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وأضاف الدكتور تامر سمير أن البرنامج التدريبى يحتوى على ٥٣ محاضرة يلقيها أساتذة متميزون دوليا و متخصصون فى مجال العلاج الإشعاعي والفيزياء والطاقة من ألمانيا وهولندا وسويسرا و مالطا وسراييفو ... وغيرها.
من جانبه أشار الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي بالعبور ان المدرسة التدريبية تقام تحت عنوان (استخدام الفوتونات والبروتونات وانوية الكربون فى علاج الأورام) أون لاين بقاعة الدكتور حسام العطار بالعبور فى الفترة من ١٧ - ٢٢ مايو الجارى مضيفا أن اللقاء قد شهد حضور عدد كبير من طلاب البرامج المرتبطة بمجال الدورات التدريبية.
وأوضح الدكتور محمد حنفى المدرس بكلية العلوم ومنسق المدرسة أن هذا التعاون هو الثاني من نوعه مع مركز سيرن السويسرى حيث قد سبق تنظيم ورشة عمل تدريبية بالعبور للتعرف على المركز والتدريب على استخدام وتحليل البيانات الخاصة بعلاج الأورام لافتا ان الطلاب المتفاعلين مع أنشطة المدرسة يفتح لهم الباب للتقدم لمنح تدريبية بمقر مركز سيرن بالخارج أو منح للدراسات العليا.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتعيين الدكتورة أمل محمد أحمد العسلي الأستاذ بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم امراض ورعاية الأحياء المائية بالكلية.
كما أصدر" الجيزاوى " قرارا بتكليف الدكتور عمرو عبد الحميد العوامري المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها ومدير شبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة مديرا تنفيذيا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.

اخبار محافظة القليوبية جامعة بنها الدورات التدريبية الدكتور ناصر الجيزاوى القليوبية اخبار التعليم

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