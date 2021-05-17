مهندسة برمجة نباتية.. تعرف على المكسيكية أندريا ميزا ملكة جمال الكون |صور

توجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون الليلة الماضية في المسابقة السنوية الـ 69 التي أقيمت في فندق وكازينو "هارد روك" في هوليوود بولاية فلوريدا ، والتي تأجلت العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فازت ميزا على العشرات من المنافسات الأخريات، بما فيهن وصيفتها ملكة جمال البرازيل جوليا جاما ، ووصيفتها الثانية ملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو، وضمت قائمة الخمسة الأوائل بالمسابقة، أيضا، كيمبرلي خيمينيز رودريجيز من جمهورية الدومينيكان وأدلين كاستيلينو من الهند.

لكن من هي الفائزة بلقب ملكة جمال الكون ، أندريا ميزا؟

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنها، وأندريا ميزا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 26 عامًا ومهندسة برمجيات وفنانة مكياج من "تشيهواهوا" بالمكسيك، ومثلت ميزا المكسيك في ملكة جمال العالم عام 2017 وتوجت أيضًا بلقب ملكة جمال العالم للأمريكتين و ملكة جمال المكسيك.

حصلت على شهادة في هندسة البرمجيات من جامعة تشيهواهوا المستقلة وتقول إنها فخورة بكونها امرأة تخرجت في مجال دراسي يهيمن عليه الذكور، وبالإضافة إلى كونها مهندسة برمجيات ، تعمل عارضة الأزياء المكسيكية مع مكتب السياحة في تشيهواهوا كسفيرة للترويج لمناطق الجذب السياحي والثقافة في مسقط رأسها.



وتعد أندريا ميزا أيضا ناشطة تركز على حقوق المرأة وتعمل مع المعهد القومي للمرأة الذي يهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة، ووفقا لمجلة "نيوز ويك" الامريكية، تقول ميزا: "أرى نفسي سفيرة لحقوق الإنسان ، إنه شيء يهمني كثيرًا وأريد أن تناضل الشابات من أجل حقوقهن".

عملت الفائزة بجائزة ملكة جمال الكون مع جمعية خيرية عالمية لجمع الأموال في الهند وإندونيسيا والصين من أجل المضطهدين، وتتضمن هواياتها ممارسة الرياضة مثل التزلج على الجليد والتزلج على الرمال ، وهي تمتلك ماركة ملابس رياضية تسمى "أندريا ميزا أكتيف وير"، وبالإضافة إلى ذلك ، تحب الغناء وتقول إنها طريقة قوية جدًا لإظهار مشاعرها.

لا تتناول اللحوم مطلقا، فهي نباتية وترى أن الاهتمام بالحيوانات أحد أسباب اتباعها أسلوب حياة نباتي، وهي تنحدر من عائلة كبيرة ولديها شقيقتان وحوالي 40 من أبناء عمومتها ، وقد قالت سابقًا إنها تحب أن تكون محاطة بأسرتها.



وتحدثت خلال مسابقة ملكة جمال الكون أمس، عن معايير الجمال الحديثة وقالت: "نحن نعيش في مجتمع يتقدم بشكل متزايد ومثلما تقدمنا ​​كمجتمع تقدمنا ​​أيضًا في الصور النمطية.. “الجمال اليوم لا يكمن فقط في كيفية رؤيتنا لأنفسنا ، بالنسبة لي يكمن الجمال في روحنا والقيم التي نتعامل بها مع أنفسنا، لا تسمح أبدًا لأحد أن يخبرك أنه ليس لك قيمة”.

مكة جمال الكون 2021 أندريا ميزا (2)

مكة جمال الكون 2021 أندريا ميزا (3)

مكة جمال الكون 2021 أندريا ميزا (4)

مكة جمال الكون 2021 أندريا ميزا (1)