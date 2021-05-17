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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد ثقل مصر في إفريقيا والشرق الأوسط

دعم السودان
دعم السودان

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في افريقيا والشرق الاوسط .

أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مشاركه مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" توضح أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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تابع: يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزيادة حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزيادة حصة أفريقيا من لقاح كورونا.

 

أوضح السيد ،أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية مع فرنسا ، تعد باريس شريك اقتصادي هام لباريس و بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020 .

 

وكشف السيد ،أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف


و بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر .

 

توقع السيد ، زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن ان تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم السودان فرنسا الشرق الاوسط إفريقيا مال واعمال اخبار مصر

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