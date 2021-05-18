لاعب سيراميكا كليوباترا يغادر مستشفى رأس غارب بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة

غادر اللاعب محمد جمال ظهير أيسر الفرق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى رأس غارب المركزى، عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة أثناء توجهه لمدينة الغردقة.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة، تبين أن قائدها اللاعب محمد جمال ظهير أيسر الفرق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وأحد أصدقائه، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما قررت الأجهزة الطبية بمستشفى رأس غارب المركزى السماح بخروج اللاعب محمد جمال، بعد تماثله للشفاء، بعد تعرضه لحادث مع أحد أصدقائه وإصابتهما ببعض الكدمات البسيطة، وجرح سطحى بالرأس، استلزم 4 غرز.

من جانبه، انتقل اللواء حامد أحمد حامد رئيس الوحدة المحلية برأس غارب، إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتبين انقلاب سيارة ملاكى رقم “942 ر ج م” إثر اختلال عجلة القيادة في يد سائقها.