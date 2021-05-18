بجانب الطيار .. هنا الزاهد تنشر صور لها من الطائرة الخاصة

هنا الزاهد في احدث ظهور لها

نشرت هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هنا الزاهد، في الصور من الطائرة الخاصة بجانب الطيار.

يذكر ان قدمت هنا الزاهد في مسلسل النمر الذي نافس بقوة في الموسم الدرامي المنقضي شخصية ملك، وتعاونت لأول مرة أمام الفنان محمد إمام الذي قالت عنه إنه إنساني جميل على المستوى الشخصي والفني.

وقالت هنا الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها استمتعت جدا بالعمل مع محمد إمام، وووصفته بأنه إنسان جميل على المستوى الفني والشخصي.

وعن خطواتها المستقبلية، قالت إنها تستعد لتقديم مسلسل جديد بعد رمضان، وأكدت على أنه لا توجد خطة لتقديم موسم جديد من مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي عرض لها قبيل شهر رمضان وحقق نجاحا لدى الجمهور.

وأوضحت الزاهد لـ صدى البلد، سبب اعتذارها عن فيلم في عز الضهر، قائلة إن مواعيد تصويره كانت في شهر رمضان ولم تكن مناسبة مع جدول تصوير مسلسل النمر الذي تعطل جدوله من قبل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وابتعادها عن العمل لفترة حوالي أسبوعين.