المصريين الأحرار: استقرار المنطقة والعالم يبدأ من تحقيق مبادرة مصر لإعمار غزة

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باسمي آيات الفخر والاعتزاز بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة.

وقال الدكتور عصام خليل، إن مصر العُظمى يقترن اسمها بأنها سند أشقاؤها في الأزمات والمحن عبر التاريخ، ولعل مبادرة الرئيس السيسي في تخصيص ٥٠٠ مليون دولارا لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في التنفيذ، دليلا دامغًا علي عظمة أم الدنيا رائدة الإنسانية وقائدة البناء والإعمار.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي صادر بعدة لغات، أن الدولة المصرية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتمد يدها بالسلام للجميع هي ذاتها التي تبادر من قلب فرنسا بإعلان مبادرة إعمار غزة لصالح شعبها من الأشقاء.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة وفتح أبوابنا لعلاج جرحي الأحداث يؤكد" أن أم الدنيا قد الدنيا" .



وأكد أن تدخل القيادة المصرية في رأب الصدع وحقن الدماء والسعي لإرساء استقرار في فلسطين وتحقيق حلول جادة يحفظ المنطقة من شرار اللهب الذي يمتد ليطول العالم كله.

وأوضح خليل، أن فلسطين ليست دولة شقيقة فحسب بينما تحتضن أرضها مقدساتنا جميعا وتمثل لبلادنا قضية عادلة ندافع عنها بشرف، ونؤكد أن خطوات رئيس مصر غير المسبوقة نابعة من قلب مصري أصيل هدفه النبيل صون الإنسانية وحقن الدماء.



وأشار إلى أن فلسطين تمثل عمق استراتيجي غاية الأهمية وتحقيق استقرارها ضرورة ملحة والتواني عنها يحدث ما لا يحمد عقباه علي المنطقة ويطول العالم أجمع.