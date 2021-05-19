ليلى علوي تعلن موعد عرض فيلم ماما حامل .. شاهد

كشفت الفنانة ليلى علوي عن موعد عرض أحدث أفلامها بعنوان "ماما حامل" في السينمات.



ونشرت ليلى علوي عبر خاصية القصص القصيرة علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، البوستر الدعائي، معلنة موعد عرضه في السينمات 2 يونيو.



يذكر أن النجمة ليلى علوى، تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".



فيلم ماما حامل بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى" .