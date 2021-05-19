عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي المدير الجديد لمنطقة وسط الصعيد للتأمين الصحي

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أيمن منصور قبل تسلمه منصبه الجديد كمدير عام لمنطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله الجديد .. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وازرة الصحة بأسيوط. 

رئيس جامعة أسيوط : انخفاض عدد حالات مرضى كورونا إلى 50 حالة بالمستشفى الجامعي

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر


وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة موقف القطاع الصحي بالمحافظة والتأكيد على توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية والتأكيد على التعاون والتكامل بين مقدمي الخدمة الصحية بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة لتقديم خدمة صحية بالمستوى المطلوب كما تم بحث الموقف الخدمي لفرع التأمين الصحي وسير المنظومة الصحية بمستشفى المبرة التي تعتبر ركيزة رئيسية بالمنظومة خاصة مع الجهود المبذولة في التطوير. 


وكلف محافظ أسيوط مدير منطقة وسط الصعيد للتأمين الصحي الجديد ببذل المزيد من الجهد والعمل بفكر خارج الصندوق مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع في مجال تنفيذ خطة الدولة في مجابهة تداعيات كورونا مؤكدا على ضرورة توفير كافة الأدوية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحي وتحقيق الانضباط الإدارى بها وإعداد تقرير شهرى عن الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية. 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

محافظ أسيوط اخبار اسيوط صحة أسيوط التأمين الصحي اخبار وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من محطة صرف صحي عرب المدابغ

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ