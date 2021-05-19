محافظ أسيوط يلتقي المدير الجديد لمنطقة وسط الصعيد للتأمين الصحي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أيمن منصور قبل تسلمه منصبه الجديد كمدير عام لمنطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله الجديد .. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وازرة الصحة بأسيوط.



وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة موقف القطاع الصحي بالمحافظة والتأكيد على توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية والتأكيد على التعاون والتكامل بين مقدمي الخدمة الصحية بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة لتقديم خدمة صحية بالمستوى المطلوب كما تم بحث الموقف الخدمي لفرع التأمين الصحي وسير المنظومة الصحية بمستشفى المبرة التي تعتبر ركيزة رئيسية بالمنظومة خاصة مع الجهود المبذولة في التطوير.



وكلف محافظ أسيوط مدير منطقة وسط الصعيد للتأمين الصحي الجديد ببذل المزيد من الجهد والعمل بفكر خارج الصندوق مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع في مجال تنفيذ خطة الدولة في مجابهة تداعيات كورونا مؤكدا على ضرورة توفير كافة الأدوية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحي وتحقيق الانضباط الإدارى بها وإعداد تقرير شهرى عن الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.