عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات تموين السيارات

رقابة مشددة على المخابز
رقابة مشددة على المخابز

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مؤكدا على مديرية التموين بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال.

 

 وأوضح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،  أن المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز  ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع  للمخالفين.

 

اقرأ أيضا:

أصل المشكلة والحل.. انهيار العقارات القديمة بالإسكندرية مسلسل لا ينتهي

وأشار إلى أنه خلال الاسبوع الماضي بلغ إجمالي الحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة 88 محضر من بينها 23 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، كما تم تحرير 18 محضرا للمخابز البلدية التي توقفت عن العمل دون اذن مسبق، وخلال المرور على المنشات تم تحرير 35 محضر لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 27 محضرا لعدم إعلان المحال عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، لافتا الى انه خلال المرور على مستودعات البوتاجاز تم تحرير 5 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر ازيد عن المحدد له، و 5 محاضر للمنشآت المخالفة لبيعها سجائر بسعر ازيد، وتحرير محضرين لبقال تمويني مخالف، و 6 محاضر للمنشآت لعدم حملها ترخيص.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية حملات رقابية مديرية التموين الحملات الرقابية تموين السيارات المواد الغذائية

ترشيحاتنا

بعد أزمة الإصابة والعلاج.. هل أوشكت قصة علي معلول مع الأهلي على النهاية ؟

هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي إلى النصر السعودي؟.. القصة كاملة

البرازيل: 75 ألف و445 إصابة جديدة و2513 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

خبير استراتيجي يعدد أسباب وأهمية زيارة وزير الدفاع لقبرص واليونان

نائب بـ الشيوخ يكشف سبب استعداد مصر لاستخدام حصتها بـ صندوق النقد الدولى لدعم السودان

أخر وقت لصلاة العصر وهل يحبط عمل من تركها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

8400 جنيه.. عاجل| الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تفاصيل

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: تضارب الأحكام يدمر نادي الزمالك

رمضان البيه يكتب: أحلام يقظة

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ