محافظة الإسكندرية: حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات تموين السيارات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مؤكدا على مديرية التموين بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال.

وأوضح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين.

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وأشار إلى أنه خلال الاسبوع الماضي بلغ إجمالي الحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة 88 محضر من بينها 23 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، كما تم تحرير 18 محضرا للمخابز البلدية التي توقفت عن العمل دون اذن مسبق، وخلال المرور على المنشات تم تحرير 35 محضر لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 27 محضرا لعدم إعلان المحال عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، لافتا الى انه خلال المرور على مستودعات البوتاجاز تم تحرير 5 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر ازيد عن المحدد له، و 5 محاضر للمنشآت المخالفة لبيعها سجائر بسعر ازيد، وتحرير محضرين لبقال تمويني مخالف، و 6 محاضر للمنشآت لعدم حملها ترخيص.