عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضبط محاولة تهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية ببورسعيد

صدى البلد

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ من ضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ .

 

بناء علي معلومات سرية واردة للإدارة بمحاولة شركة ا . للاستيراد والتصدير التلاعب فى الأصناف الواردة ضمن مشمول الحاوية رقم DFCU6929562 القادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات أطفال .

 

وتم تشكيل لجنة من مدير إدارة المنافذ وكمال منسي مدير المنفذ ومحمد سرحان إجراءات وجمال حسني مأمور الحركة وعلاء عطيه مدير حركة وسلامة مدير التعريفة حيث تبين وجود أصناف غير مدرجة (مناديل مبللة ومستلزمات أخرى) وتلاعب وتداخل في المقادير بداخل طرود الحاوية .

 

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيها.

 


وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة  1019461 جنيها.

 

 

وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و 00427406

 

وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

ترشيحاتنا

في هذه المواعيد|حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الزوار ..غدًا

بقيادة باسم مرسي .. مصر المقاصة تهزم أسوان 4-2

الجمارك: تغطية 95% من موانئ مصر.. وتخلصنا من البضائع الممنوعة والمهربة

عماد النحاس يكشف أسباب فوز المقاولون على الإسماعيلي

إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها على شواطئ قطاع ‎غزة

ليفربول يفوز على بيرنلي بثلاثية ويصعد للمركز الرابع في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

مستشار السيسي يكشف أخر تطورات حالة سمير غانم

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الكويت.. قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ