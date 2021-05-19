ضبط محاولة تهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية ببورسعيد

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ من ضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ .

بناء علي معلومات سرية واردة للإدارة بمحاولة شركة ا . للاستيراد والتصدير التلاعب فى الأصناف الواردة ضمن مشمول الحاوية رقم DFCU6929562 القادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات أطفال .

وتم تشكيل لجنة من مدير إدارة المنافذ وكمال منسي مدير المنفذ ومحمد سرحان إجراءات وجمال حسني مأمور الحركة وعلاء عطيه مدير حركة وسلامة مدير التعريفة حيث تبين وجود أصناف غير مدرجة (مناديل مبللة ومستلزمات أخرى) وتلاعب وتداخل في المقادير بداخل طرود الحاوية .

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيها.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 1019461 جنيها.

وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و 00427406

وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .