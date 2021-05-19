ليفربول يفوز على بيرنلي بثلاثية ويصعد للمركز الرابع في البريميرليج

حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الاول جاء في الدقيقة 43 عن طريق روبيرتو فيرمينو بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله روبرتسون، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع ناثان فيليبس الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 52 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ساديو ماني من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 89، سجل البديل أوكسليد شامبرلين الهدف الثالث لـ ليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 66 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز التاسع عشر.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - ريس ويليامز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيني فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو