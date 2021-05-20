إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

رجحت وسائل إعلام عبرية أن تدخل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ عصر الجمعة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد ظهر الجمعة على الأرجح، دون أن تذكر مصدر الخبر.

وتوقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أمس الأربعاء، نجاح مساعي التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة خلال ساعات، في وقت تستمر الفصائل الفلسطينية في تبادل الهجمات مع إسرائيل.

قال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الميادين" الكائنة في بيروت، "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح".

وأوضح أن "وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل"، كما أنه سيكون "على قاعدة التزامن"، وفق تعبيره.

في سياق متصل كشفت وسائل إعلام أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التقى بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالدوحة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة والتوصل لتهدئة وإيقاف إطلاق النار.