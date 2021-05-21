تلقت 1.2 مليون جرعة.. تونس تبدأ استعمال لقاح أسترازينيكا اليوم

تبدأ تونس اليوم الجمعة في استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده أمس وزير الصحة فوزي المهدي.

وبحسب وسائل إعلام تونسية أكد وزير الصحة، أن تونس تلقت إلى الآن مليون و200 ألف جرعة من لقاحات فيروس كرورنا، وتم استعمال 700 ألف جرعة في حين سيتم استعمال بقية الجرعات للأشخاص المعنيين.

من جانبه أكد الدكتور أنيس قلوز عضو الحملة الوطنية للتلقيح، خلال مداخلة إذاعية، اليوم، أن لقاح ''استرازينيكا'' الذي سينطلق التلقيح به بداية من اليوم، ''آمن وناجع'' لمن تجاوز سنهم الستين سنة، وفق الدراسات الأخيرة المؤكدة.

وشدد عضو الحملة على أن هذا اللقاح سيعطى لمن تجاوزوا هذه السن، مؤكدا أن 450 ألف تونسي عمرهم فوق الـ 70 عاما، لم يسجل منهم في منظومة ايفاكس إلا 150 ألف، في حين أن نسبة الوفيات لمصابي كورونا في هذه الفئة تصل إلى 30 بالمائة.