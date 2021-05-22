كنت وش السعد عليا.. أمينة خليل تستعيد ذكرياتها مع الراحل سمير غانم

نعت الفنانة امينة خليل الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.



ونشرت امينة خليل صورة تجمعها بالراحل سمير غانم عبر حسابها علي انستجرام : الله يرحمك يا أستاذي، كنت وش السعد عليا ، كبرنا بنحبك و هنفضل طول عمرنا بنحبك ، رحم الله النجم سمير غانم و خالص العزاء لصديقاتي ايمي و دنيا و الجميلة دلال عبد العزيز في الجنة ان شاء اللة .



وتوفي سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها ومى نور الشريف، وماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، إضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.