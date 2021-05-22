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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع اقتراب افتتاحها.. معلومات لا تعرفها عن أول كلية للنانو تكنولوجى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، يوم الاثنين المقبل، وتعتبر أول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط التي تتخصص في عدة علوم بينية.

 

 معلومات لا تعرفها عن كلية النانو تكنولوجي:

  • تهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين.
  • تهدف إلى تنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.
  • تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي.
  • تعظيم علاقة  جامعة القاهرة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
  • المساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار.
  • اكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.
  • تحقق  التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
  • نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.
  • تطوير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي في مجال تقنيات النانو.
  • سيكون لها دور في مجالات الطب والهندسة وإنتاج الطاقة.
  • تضم عددا من الأقسام وهي قسم التقنيات الحيوية، وقسم تقنيات التصنيع، وقسم تقنيات البيئة والترميم.
  • لتقديم الطلاب المصريين من هنا
  • لتقديم الطلاب الوافدين من الخارج هنا 
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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية

 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية للنانو تكنولوجي أول كلية

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