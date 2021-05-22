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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر المصري: ليست المرة الأولى التي نخفف فيها معاناة أهل غزة ومستمرين .. فيديو

المدير التنفيذي لجمعية
المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري

استعرض برنامج " صباح البلد " تقريرا من داخل مبنى " الهلال الأحمر المصري " ، والذي قدمه الإعلامي " محمد جاد " ، لإبراز دور مصر في مساندة  القضية الفلسطينية .

 

وقال الدكتور رامي الناظر ، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ، إن مصر حكومة وشعب تتضامن مع الأخوة الفلسطينيين ، وليست المرة الأولى التي تقوم فيه الجمعية بتخفيف معاناة الفلسطينيين .

 

وتابع أن هناك تنسيق متكامل بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ، من خلال عدة محاور منها إرسال معدات طبية عاجلة ، خلال الأيام الماضية ، والمحور الثاني يتمثل في فرق طبية ونفسية وفرق دعم لوجستي استعدادا لاستقبال الفلسطينيين .

 

وأكمل أن الجمعية تقوم بإرسال قوافل للدعم النفسي ، وسيارات الإسعاف لمساندة القطاع الطبي .

 

وأردف أن الجمعية لديها منظومة طوارئ متكاملة في سيناء ، منذ عشر سنوات ، وساهمت في أزمة عام 2008  ، وهناك فرص للشباب للتطوع من خلال مجموعة من التدريبات بالجمعية . 
 

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