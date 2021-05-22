هانى الناظر: مصر لم تسجل أي حالة إصابة بالفطر الأسود لمصابي كورونا

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الفطر الأسود موجود منذ زمن طويل، وينمو فى التربة الرطبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالات قد تصاب بـ الفطر الأسود، منهم من يعانون من ضعف المناعة، أو من يصابون بالإيدز أو ما يعانون من أمراض مزمنة".



ولفت إلى أن الحالات التى أصيب بالفطر الأسود قليلة، وقد يصيب جلد الإنسان أو الفم أو أغشية الأنف و الرئة، ,ان حالات الإصابة بالفطر بالفطر الأسود نادرة.



وأشار إلى أن الفطر الأسود موجود منذ زمن طويل وله علاج، وهناك حقن معروفة تقضى عليه، وان عدد الحالات التى أصيب بالفطر الأسود مقارنة بعدد الوفيات فى الهند أو الإصابات هناك قليلة.



وأكد: لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بالفطر الأسود لمصابي فيروس كورونا بمصر.



