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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا بآداب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‏‎كشفت إدارة  كلية الآداب  جامعة القاهرة ، عن طريقة الامتحان التعويضى لطلاب الدراسات العليا  الذين تقدموا بأعذار كلية أو أعذار كورونا الجزئية . 
 


‏‎وأعلنت إدارة الكلية ، إن الامتحان التعويضى سيكون حضوريا بالكلية، وليس امتحان اون لاين، مؤكدة أن الامتحانات سوف تبدأ يوم الأحد الموافق ٢٣ من مايو فى تمام الثانية عشر ظهرا.

 

وزير التعليم العالي امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو 

‏‎ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

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‏‎وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

‏‎وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.


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‏‎كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة الامتحان التعويضى لطلاب الدراسات العليا أعذار كورونا الجزئية أخبارالتعليم

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