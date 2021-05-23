اليوم .. الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا بآداب جامعة القاهرة
كشفت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن طريقة الامتحان التعويضى لطلاب الدراسات العليا الذين تقدموا بأعذار كلية أو أعذار كورونا الجزئية .
وأعلنت إدارة الكلية ، إن الامتحان التعويضى سيكون حضوريا بالكلية، وليس امتحان اون لاين، مؤكدة أن الامتحانات سوف تبدأ يوم الأحد الموافق ٢٣ من مايو فى تمام الثانية عشر ظهرا.
وزير التعليم العالي امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو
ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
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وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
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كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.