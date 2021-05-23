عاد بـ أبو العربي.. هاني رمزي يكشف أسباب غيابه عن المسرح 18 عاما

أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بعرض مسرحية أبو العربي والتي يعود بها إلى المسرح بعد غياب طويل دام 18 عاما.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": المسرحية حققت ردود فعل جيدة وتواجد كبير للجمهور رغم ظروف كورونا التي نعرض فيها".

وتابع: "نحن ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية التي حددها رئاسة الوزراء ونعرض في السادسة مساء لننتهى قبل ميعاد الإغلاق التي أعلن وهو التاسعة مساء".

واستطرد: “سبب غيابي عن المسرح كل تلك الفترة هو عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد بالإضافة إلى سفري كثيرا، وقضاء بعض الأمور المتعلقة بي، واتمنى أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور”.

ونظم أبطال مسرحية “أبو العربي” احتفالية خاصة، في حب الفنان الراحل سمير غانم؛ وذلك قبل بدء العرض المسرحي، حيث ظهر أبطال العرض وهم يحملون صورا للفنان الراحل، مؤكدين دوره الريادي في عالم المسرح، وكنوع من الاعتراف بتأثيره في عالم الكوميديا.

ونشر الفنان هاني رمزي، صورا من الاحتفالية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأعلن في تعليقه عليها، إهداء العرض المسرحي “أبو العربي” لروح الفنان الراحل سمير غانم.

وكتب هانى رمزي: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربي، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (في حب سمير غانم)، وسنهدي العرض لروحه؛ لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

كما قرر فريق عمل المسرحية، الوقوف دقيقة؛ حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، قبل بدء عرض أمس.