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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاجم تامر حبيب

محمد الباز: حضور الفنانين حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم عيب جداً

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

هاجم الإعلامي محمد الباز، الكاتب والسيناريست تامر حبيب، على خلفية ما نشره عبر حسابه على مواقع التواصل، بشأن حضور بعض الفنانات حفل زفاف بعد ساعات من المشاركة في جنازة الفنان سمير غانم.

قال تامر حبيب: “طيب أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الاستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش اروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني اسافر الصبح، وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع اصحابي.. حد عايز حاجة؟”.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار": "أنا بتكلم على فنانين كبار نحترمهم ونقدرهم، وده حق الجمهور عليكوا انكوا تحترموا عقله ومشاعره، مش حق سمير غانم بس".

وتابع: "احنا على أيامنا وفي بلدنا، لما كان حد بيموت عندنا في الشارع، كنا بنطفي التليفزيون لمدة 3 أيام، ومش بنسمع أغاني ولا أي حاجة".

وأردف الباز: "اللي حصل ده يؤكد أن عدد من الفنانين فارقوا الأصول، وده عيب جداً اللي اتعمل، وكده بتوصلوا رسالة للجمهور إنكم بتمثلوا الحزن بمنتهى البراعة، وبتمثلوا الفرح بمنتهى البراعة أيضاً.. فارجو انها متتكرش تاني".

https://fb.watch/5FhFccgkv_/

 

محمد الباز تامر حبيب سمير غانم الفنان الراحل سمير غانم اخبار التوك شو

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