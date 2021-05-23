بعد اعتذارهما عن أفراح مراعاة لوفاة سمير غانم .. حسن الرداد يشيد بـ هالة صدقي ومحمد حماقي

أشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

محمد حماقي

وأثار المطرب محمد حماقى حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه، إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

هالة صدقي

وكانت قد نشرت الفنانة هالة صدقى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدافع فيه عن الفنانات اللاتى حضرن حفل زفاف عقب ساعات من جنازة الفنان سمير غانم.

وقالت هالة صدقى : زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب ،الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر اشاركه اللحظه دي ،المعروف جدا أن اي فنان وأولهم الراحل الفنان سمير غانم كان بينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره لكن قلبه من جوه كله حزن وأكبر مثال العظيم عادل امام دفن مصطفي متولي صاحبه وجوز أخته الظهر ونزل يعرض بليل وبما بعد ما نزلت الستاره انهار ،ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره .

واضافت هالة صدقى : للاسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه اكتر ،عمر الحزن ما كان بلون الاسود او البكاء ،ولاد سمير النهارده لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه انهم مش زعلانين ومقهورين علي باباهم ،وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب علي أحزانه وناس لا.

واوضحت هالة صدقى : وعلى فكرة أنا مكنتش معزومة علي الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص والنهاردة كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، كلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجة عن الإرادة، وبدل ما نحاسب البشر واحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب، ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال أن ربنا يقومها بألف سلامة، وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها شكرا لتفهمكم.



وفاة سمير غانم

توفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر أمس الجمعة