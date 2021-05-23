عاجل
متحدث التعليم العالي يستعرض أهم مكاسب زيارة عادل عبدالغفار إلى فرنسا جهود التهدئة في غزة .. مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار فى غزة .. ومندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده عاد بـ أبو العربي.. هاني رمزي يكشف أسباب غيابه عن المسرح 18 عاما نشأت الديهي : أنباء عن مؤتمر دولي للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية لبؤرة اهتمام العالم. ..فيديو إفريقية النواب تناقش بيانات الوزراء حول تنفيذ برنامج عمل الحكومة.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اعتذارهما عن أفراح مراعاة لوفاة سمير غانم .. حسن الرداد يشيد بـ هالة صدقي ومحمد حماقي

حسن الرداد
حسن الرداد

أشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

محمد حماقي

وأثار المطرب محمد حماقى حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه، إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

هالة صدقي

وكانت قد نشرت الفنانة هالة صدقى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدافع فيه عن الفنانات اللاتى حضرن حفل زفاف عقب ساعات من جنازة الفنان سمير غانم.

وقالت هالة صدقى : زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب ،الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر اشاركه اللحظه دي ،المعروف جدا أن اي فنان وأولهم الراحل الفنان سمير غانم كان بينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره لكن قلبه من جوه كله حزن وأكبر مثال العظيم عادل امام دفن مصطفي متولي صاحبه وجوز أخته الظهر ونزل يعرض بليل وبما بعد ما نزلت الستاره انهار ،ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره .

واضافت هالة صدقى : للاسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه اكتر ،عمر الحزن ما كان بلون الاسود او البكاء ،ولاد سمير النهارده لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه انهم مش زعلانين ومقهورين علي باباهم ،وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب علي أحزانه وناس لا.

واوضحت هالة صدقى : وعلى فكرة أنا مكنتش معزومة علي الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص والنهاردة كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، كلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجة عن الإرادة،  وبدل ما نحاسب البشر واحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب، ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال أن ربنا يقومها بألف سلامة، وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها شكرا لتفهمكم.

لحزنه على سمير غانم.. محمد حماقى يعتذر عن عدم إحياء حفل زفاف

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم


وفاة سمير غانم

توفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر  الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر أمس الجمعة

سمير غانم الفنانة هالة صدقي حسن الرداد محمد حماقي الفنان حسن الرداد

موضوعات متعلقة

وزنها أصبح 49 كيلو .. حكاية تعرض حورية فرغلي للسحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب

حورية فرغلي : خطوبتي اتفسخت بسبب مشهد فى فيلم كلمني شكرا

تكريم طارق صبري عن دوره في مسلسل "الاختيار 2".. تفاصيل

قاطعني وقالي العملية هتفشل .. حورية فرغلي تحكي مأساتها مع والدها

الليلة.. هاني رمزي يهدي عرض مسرحيته أبو العربي لروح سمير غانم

45 حلقة.. تعرف على دور سلوى عثمان فى مسلسل ورق التوت

انتهاء مراسم دفن سمير غانم وسرادق عزاء لأحبابه .. شاهد

ترشيحاتنا

رصد حالتين فى مصر .. حسام حسني يكشف عن أسباب الإصابة بمرض الفطر الأسود .. فيديو

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

فيسبوك تخطط لربط إنستجرام بـ واتسآب من خلال هذه الميزة

الزمالك: وضعنا المالي كارثي

بعد اعتذارهما عن أفراح مراعاة لوفاة سمير غانم .. حسن الرداد يشيد بـ هالة صدقي ومحمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

بعد هجومهم عليه.. صلاح عبدالله يعتذر لجمهوره عن بوست ممكن أسمع الست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ