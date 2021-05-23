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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي: مش بنت خالتي ولا تربطني بها أي علاقة

أمينة خليل
أمينة خليل

ردت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت أمينة  خليل فى تصريحات صحفية، إن كل ما قيل عن هذا الموضوع  غير دقيق، فحورية فرغلى ليست ابنة خالتي، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتي ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي علاقة بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

 

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تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن صلة القرابة التى تجمعها بالفنانة أمينة خليل، والتى لم تتواصل معها فى محنتها المرضية، حسبما صرحت عبر برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامى عمرو الليثي. 

وقالت حورية فرغلي : إن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتي ولكنها لم تسأل عني في محنتي المرضية الأخيرة، كما أن والدة أمينة خليل لم تتصل بأمي للاطمئنان عليّ، خاصة أن العلاقة بينا ليست قوية لأنني كنت أعيش في أمريكا ولقاءاتنا  كان بها برود".

 

الفنانة أمينة خليل الفنانة حورية فرغلي مسلسل ساحرة الجنوب تصريحات امينة خليل عمرو الليثي البرامج التلفزيونية

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