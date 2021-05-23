2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب في 7 مراكز بمحافظة أسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى، وتحسين الظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين.

وناقش المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أثناء الاجتماع مع المسئولين التنفيذيين، والمقاولين، مقدماً كافة أوجه الدعم لتسهيل إجراءات التنفيذ والوقوف على أى عقبات ووضع حلول فورية لها.

وأكد أن المبادرة خصصت 2.3 مليار جنيها لتنفيذ عدد من مشروعات المياه ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمراكز (ساحل سليم، أبو تيج، منفلوط، ديروط، أبنوب، صدفا، الفتح) لعمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بتكلفة إجمالية 255 مليون جنيهاً، وإنشاء محطات سطحية جديدة بتكلفة إجمالية مليار و522 مليون جنيًه، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO ودق آبار إرتوازية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ومد وتدعيم وإحلال شبكات مياه بتكلفة إجمالية 261 مليون جنيه، وإعادة تأهيل محطات بتكلفة إجمالية 201 مليون جنيه.

وشدد أثناء الاجتماع على أهمية توحيد هوية العمل بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لإنهاء المشروعات، موصياً أنه سيتم عقد الاجتماع بصفة دورية لمتابعة سير الاعمال مع جميع المسئولين والقائمين على الموقف التنفيذي للمبادرة.