إنشاء بيت مصر في باريس.. أبرز نتائج زيارة وزير التعليم العالي لفرنسا.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، آخر أنشطة الوزارة التي شهدتها بالآونة الأخيرة، أرزها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لباريس في الفترة من 19 إلى 22 مايو.

نتائج زيارة وزير التعليم العالي لباريس:

- عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، بحضور الدكتور عصام الكُردي رئيس جامعة العلمين الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس.

تناول الاجتماع بحث الاتفاقية المتوقع توقيعها بين جامعة العلمين الدولية وجامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، وذلك من أجل تشجيع تنظيم زيارات للباحثين في الجامعتين، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الباحثين، وتفعيل الأنشطة الجامعية الأخرى بما في ذلك التبادل الطلابي.

- أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، زيارة تفقدية لمعهد كوري لعلاج الأورام، بحضور الدكتور تييري فيليب مدير المعهد، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس.

تناول اللقاء أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد، فيما يخص تدريب أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المصريين، على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان في مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة مشروع توقيع اتفاقية بين الجانبين.



- كما التقى الدكتور خالد عبدالغفار، بالدكتورة فرديريك فيدال وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية.

أكد خالد عبدالغفار، أهمية دعم التعاون العلمي والثقافي بين البلدين من خلال الأبحاث العلمية المشتركة، وزيادة تبادل الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية، مطالبًا بمزيد من التعاون في المجالات ذات الأولوية.