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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاح كورونا .. مقترح مفاجىء داخل الكاف بشأن السوبر الإفريقي

الأهلى
الأهلى

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” السماح للجماهير الحاصلة على “ لقاح كورونا ” حضور مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي في نهائى السوبر الإفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد حمد بن جاسم بالدوحة .
وقرر الكاف عدم السماح بحضور أى من الجماهير العادية فى المباراة فى ظل انتشار فيروس كورونا بشكل موسع فى الوقت الحالى ، وبدأ مقترح يسود داخل الكاف بإمكانية حضور سعة  30 % من الجماهير فى الاستاد بشرط إجراء اختبار كورونا بجانب الحصول على اللقاح نفسه .

 ويأمل الكاف فى خروج مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان.

 

وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ونهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.

ويدير الجزائري مصطفي غربال اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال وموكرين جراوري  فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدورنصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر أمس السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.

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