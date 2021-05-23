إطلالة جذابة.. روبى تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

نشرت الفنانة روبى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت روبى قائلة " تم التحقق أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام ".



وحققت أغنية "حته تانيه" لـ روبي، نجاحا كبيرا جداً وكسرت حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة”