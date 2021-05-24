الطفل المعجزة .. المخترع الصغير الأسواني يبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

تمتلك محافظة أسوان العديد من المواهب الإبداعية والإبتكارية في كافة المجالات لتكون دائماً مميزة بأبنائها.

واليوم نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " علي أحد المواهب الأسوانية الشابة وهو الطفل المعجزة الملقب " بالمخترع الصغير " محمد أحمد بركات، والبالغ من العمر 14 عاماً حيث يقيم بمركز إدفو قرية العطوانى شمال أسوان، وقد أبدع وأبتكر نموذجا لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية.

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ويروي محمد أحمد بركات حكايته بأن فكرة السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية جاءت له عندما كان يشاهد أحد جيرانه وهو يجلس على كرسيه بسبب إعاقته، وحجم المعاناة التى كان يعانيها عندما يحاول التنقل من مكان لمكان.

وأشار الطفل المعجزة بأنه فكر فى تصميم نموذج سيارة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة لتكون بذلك موفرة للطاقة ولا تستهلك وقوداً أو غير ذلك حتى يمكن للشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة التحرك بها فى سهولة ويسر وبرفقة أصدقائه من ذوى الإعاقة أيضاً أو غيرهم.



وأوضح محمد أحمد أنه وثق هذه الفكرة من خلال بحث علمى يتضمن أساسيات الفكرة وطرق تنفيذها، وشارك بهذا البحث فى مسابقة "المخترع الصغير" التابعة لوزارة التربية والتعليم وفاز بالمركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية ثم على نطاق محافظة أسوان، لكن عندما شارك فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لم يحالفه التوفيق، وإن شاء الله لن تكون النهاية ، مؤكداً علي أنه سيحاول مرة أخرى حتى يحقق النجاح والفوز .

وأضاف المخترع الصغير أن فكرته لاقت إعجاب واستحسان أساتذته فى المدرسة والقائمين على المسابقة داخل محافظة أسوان ، ونال شهادات تقدير وتكريم لجهوده فى هذا المجال، وكذلك حاز على إشادة من حوله بعد أن تنبأوا له بمستقبل واعد ، ويعد من أكثر الداعمين له والدته حيث تدعو دائماً له وتشجعه وتحفزه لتحقيق أحلامه وتذلل له الصعاب حتى يصل إلى ما يريده، وهى مثله الأعلى فى الحياة ، وأن مثله الأعلى فى العلم هو العالم المصرى الراحل أحمد زويل، والذى يتمنى أن يلتحق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى يصقل موهبته فى الابتكار والاختراع حتى يصبح واحداً من علماء مصر الذين يرفعون اسمها عالياً فى أنحاء مختلفة من العالم.

وأشار محمد أحمد بأنه يوجد لديه الكثير من الأفكار حيث حاول ابتكار غسالة شبيهة بالأتوماتيك تساعد ذوى الهمم وبأقل تكلفة من الصناعات الكبرى، وكذلك بدأ فى تنفيذ فكرة تصميم دراجة تعمل بالطاقة الشمسية للاستفادة منها على مدار اليوم وبدون جهد أو تعب، متابعاً بأنه يسعى للتقدم علمياً فى هذا المجال داخل مصر حتى يمكن أن يستفيد منه أبناء المجتمع الذى يعيش فيه وسكان مصر بشكل عام، ولمساعدة الحكومة فى توظيف أفكار الأجيال الجديدة لصالح الوطن.

وعن أمنياته فقد قال المخترع الصغير بأنه يأمل بأن تتحول فكرته عن السيارة الصغيرة إلى واقع ملموس ، خاصة أن تصميمه قاصر على وضع أفكاره فى نموذج سيارة "لعبة أطفال" وابتكر فيها نظام الألواح الشمسية وطريقة تثبيتها على جسم السيارة ووضع السائق الذي سيحرك السيارة باستخدام "ريموت كنترول" دون عناء أو مشقة عليه.



وكان قد قام الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتكريم الطالب محمد أحمد محمود، بمدرسة العطوانى الإعدادية الجديدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة المخترع الصغير 2021، وذلك بحضور شقيقة الطالب.



كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، منال محمد حسين، معلمة العلوم بالمدرسة والمشرفة على الطالب، وخلال التكريم دار حديث بين وكيل الوزارة والطالب، عن اختراعه وهو عبارة عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ومن ساعده ودعمه فى المشاركة فى المسابقة سواء من الأسرة أو المدرسة أو المجتمع المحيط، وطموحه خلال الفترة القادمة ومثله الأعلى.

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