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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى : وجود كلية للنانو تكنولوجى تقدم عظيم لمصر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


صرح  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى ، ان كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى كانت حلما وتم تحقيقه لمواكبة النهضة الصناعية الرابعة.

واضاف " عبد الغفار " ان النانو تكنولوجى يدخل فى جميع مجالات الحياة من الطب والهندسة والصناعة والزراعة وغيرها ، مؤكدا ان وجود كلية للنانو تكنولوجى فى مصر فهو تقدم عظيم .

واشار وزير التعليم العالى ، لا بد معرفة قوة نقاط القوة لدى الباحثين و نقوم بالتعظيم فيها .

كما عبر خالد عبد الغفار عن ساعدته  لافتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى والتقدم فى مجال البحث العلمي

معلومات لا تعرفها عن كلية النانو تكنولوجي:


* تهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين.
* تهدف إلى تنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.
* تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي.
* تعظيم علاقة  جامعة القاهرة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
* المساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار.
* اكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.
* تحقق  التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
* نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.
* تطوير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي في مجال تقنيات النانو.
* سيكون لها دور في مجالات الطب والهندسة وإنتاج الطاقة.
* تضم عددا من الأقسام وهي قسم التقنيات الحيوية، وقسم تقنيات التصنيع، وقسم تقنيات البيئة والترميم.
* لتقديم الطلاب المصريين من هنا
* لتقديم الطلاب الوافدين من الخارج هنا

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جامعة القاهرة تطلق فيلمًا للتعريف بأول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية

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