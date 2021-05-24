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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

140 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالعاشر من رمضان وبدر والشروق

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

 

تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ففى نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كل من العاشر ، بدر ، الشروق  والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى 5 مركز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالى  (300 الف) مشترك ،  فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 140 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :
-   10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
-  2210 سكينة هوائية جهد متوسط.
-  2020 عامود هوائى جهد متوسط .
-  100  كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  20  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .
-  50 صندوق توزيع جهد منخفض .
 
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة .


وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى. 

وزير الكهرباء وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية فيروس كورون سرقات التيار الكهربائى

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