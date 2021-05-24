عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ13.5 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، منذ قليل، عن نتائج بيع سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ضمن خطتها للاقتراض هذا الاسبوع من البنوك المحلية.


وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم عن بيع تلك السندات بقيمة اجمالية تبلغ 13.5 مليار جنيه.

 

وزير المالية : ٦,٤ تريليون جنيه الناتج المحلى المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي

وزير المالية: أقل حد لعلاوة الموظفين 250 جنيها


وقال التقرير إنه تم بيع سند خزانة من استحقاق صفري الكوبون  والمحدد بـ 11 أكتوبر 2022 لمدة 1.5 عام بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.7% و أعلي سعر بنسبة 13.71% و أدني سعر بنسبة 13.66%.


وطرحت الوزارة استحقاق 13 إبريل 2024 المحدد بـ 3 سنوات بأدني سعر فائدة نسبته 14.2% و متوسط سعر فائدة قدره 14.253% و أعلي سعر بنسبة 14.3% بقيمة 6.5 مليار جنيه.


وباعت وزارة المالية استحقاق 13 إبريل 2028 والمحدد بـ 7 سنوات بقيمة تبلغ 6.52 مليار جنيه؛ بمتوسط سعر فائدة نسبته 14.6% و أعلي سعر بنسبة 14.6% و أدني سعر بـ 14.52% .


وأخيرا باعت الوزارة استحاق 24 إبريل 2036 و المحدد بـ 15 عانا بنسبة 15.4% كمتوسط سعر فائدة و أعلي سعر بنسبة 15.4% و ادني سعر بنحو 15.35% بقيمة 500 مليون جنيه.


وكانت وزارة المالية قد باعت أمس أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 18.5 مليار جنيه من إجمالي 49.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الاسبوع الجاري


وبلغ اجمالي ما تم طرحه من أدوات دين خلال يومين نحو 32 مليار جنيه ليتبقي لها اخر طرح بقيمة 16.5 مليار جنيه سيتم طرحها خلال الخميس المقبل.


اقتراض  في 3 أشهر


وتسعى الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

الموازنة العامة سندات خزانة الحكومة تقترض مال واعمال البنوك أدوات دين اخبار مصر

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: 4.4 مليار جنيه اجمالى أقساط قطاع التأمين خلال مارس 2021

ترشيحاتنا

صواريخ المقاومة الفلسطينية تكلف إسرائيل ملايين الدولارات

فضل صيام الأيام البيض .. 8 مكافآت للصائمين

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على مصر؟

"سفاح الجيزة" يوقع على قرار إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية .. تفاصيل

اتحاد الكرة يوافق على تقليص عقوبة التوأم ويتمسك بمنع الإنجليزي حتى نهاية الموسم

المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ13.5 مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

قرار عاجل من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين بالخارج

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

فيديو

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ