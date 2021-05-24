المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ13.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، منذ قليل، عن نتائج بيع سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ضمن خطتها للاقتراض هذا الاسبوع من البنوك المحلية.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم عن بيع تلك السندات بقيمة اجمالية تبلغ 13.5 مليار جنيه.



وقال التقرير إنه تم بيع سند خزانة من استحقاق صفري الكوبون والمحدد بـ 11 أكتوبر 2022 لمدة 1.5 عام بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.7% و أعلي سعر بنسبة 13.71% و أدني سعر بنسبة 13.66%.



وطرحت الوزارة استحقاق 13 إبريل 2024 المحدد بـ 3 سنوات بأدني سعر فائدة نسبته 14.2% و متوسط سعر فائدة قدره 14.253% و أعلي سعر بنسبة 14.3% بقيمة 6.5 مليار جنيه.



وباعت وزارة المالية استحقاق 13 إبريل 2028 والمحدد بـ 7 سنوات بقيمة تبلغ 6.52 مليار جنيه؛ بمتوسط سعر فائدة نسبته 14.6% و أعلي سعر بنسبة 14.6% و أدني سعر بـ 14.52% .



وأخيرا باعت الوزارة استحاق 24 إبريل 2036 و المحدد بـ 15 عانا بنسبة 15.4% كمتوسط سعر فائدة و أعلي سعر بنسبة 15.4% و ادني سعر بنحو 15.35% بقيمة 500 مليون جنيه.



وكانت وزارة المالية قد باعت أمس أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 18.5 مليار جنيه من إجمالي 49.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الاسبوع الجاري



وبلغ اجمالي ما تم طرحه من أدوات دين خلال يومين نحو 32 مليار جنيه ليتبقي لها اخر طرح بقيمة 16.5 مليار جنيه سيتم طرحها خلال الخميس المقبل.



اقتراض في 3 أشهر



وتسعى الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.