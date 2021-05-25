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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى ..صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال أول شهر يونيو المقبل طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الإمتحانات.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده "الجيزاوي" لمناقشة استعدادات الجامعة للإمتحانات بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، والدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية ، وفاتن خربوش ، ورفعت نان ، وأيمن بيومى أمناء الجامعة المساعدين ، ومديري عموم الأمن الإداري بالجامعة ، والمدن الجامعية ، والإدارة الهندسية، ومسئولى المكتب الإعلامي.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وحسن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ، مشددا على الملاحظين ومراقبي اللجان بتوفير البيئة النفسية الآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أكد " الجيزاوي" على أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات وخيام الامتحانات ، وتخصيص بوابات الدخول وخروج الطلاب لمنع أي تكدس أو زحام داخل الحرم الجامعي.

وأشاد " الجيزاوى " خلال اللقاء بالقيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها ، مؤكدا أن الجميع داخل الجامعة علي قدر كبير من المسئولية وحريصون علي مصلحة الطالب في المقام الأول.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.

وأكد الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا ، مشيرا الى انه تقرر التوسع في إجراء الاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات بالجامعة وتقليل الامتحانات في الخيام هذا التيرم حيث تجري كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والتمريض ، والعلاج الطبيعي ، وشبعة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق الامتحانات داخل مركز الاختبارات.

واضاف الدكتور " سمير " انه سيتم أيضا تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان ، مؤكدا على رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية والكواشف الحرارية وأجهزة الضغط والسكر وتخصيص غرف عزل لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكليات استعدادا للامتحانات ، مشيرا إلى ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سوف يقوم بتوفير الكمامات للكليات بأسعار رمزية لتوزيعها علي من يرغب خلال فترة الامتحانات.

وتابع الدكتور " سوسة" أنه سوف يتم تعقيم لجان الامتحانات بين الفترات وقبل دخول وخروج الطلاب مع تخصيص غرف عزل للحالات المرضية والحالات التي يتم الاشتباه بها وعمل متابعة يومية للخروج بتقرير يومي عن كافة الملاحظات والتعامل معها بسرعة.

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اخبار محافظة القليوبية المجلس الاعلى للجامعات الإجراءات الاحترازية رئيس جامعة بنها الفصل الدراسي الثاني

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