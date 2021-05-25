بعد إصابة شريف الدسوقي .. 5 أعراض خطيرة لـ القدم السكرى .. ونصائح بسيطة للتعافي أهمها الاهتمام بالحالة النفسية

عميد معهد القلب السابق يقدم نصائح للوقاية من السكرى

أعراض لا تغفلها للقدم السكرى تعرفى عليها

بعد تعرض الفنان شريف الدسوقى لعملية بتر جزء من قدمه نتيجة إصابته بغرغرينا القدم السكري، نكشف في هذا التقرير كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على القدمين وأعراض الإصابة بالقدم السكرية التى يجب عدم إغفالها وفقا لموقع " medicalnewstoday:



أسباب الإصابة

يعد الأشخاص المصابون بداء السكري عرضة لمشاكل القدم التي تتطور بسبب فترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويمكن لفترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم أن تلحق الضرر بالعديد من مناطق الجسم ، بما في ذلك القدمين.





أعراض القدم السكرى

وتختلف أعراض القدم لمرض السكري من شخص لآخر وقد تعتمد على المشكلات المحددة التي يعاني منها الشخص في ذلك الوقت.

ومع ذلك ، قد تشمل الأعراض ما يلي:

1- فقدان الشعور بالأطراف.

2- خدر أو إحساس بالوخز.

3- بثور أو جروح أخرى دون ألم.

4- تغير لون الجلد ودرجة الحرارة.

5- وخز مؤلم.



إذا ظهرت عدوى ، فقد يعاني الشخص أيضًا من بعض مما يلي:

- حمى

- قشعريرة

- سكر الدم لا يمكن السيطرة عليه

- احمرار

يجب على أي شخص مصاب بداء السكري يعاني من أعراض العدوى ، وخاصة في القدمين ، أن يطلب العلاج في حالات الطوارئ.

المضاعفات

يعد الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية من الحالات الخطيرة التي يجب على الطبيب مراقبتها عن كثب.

كلاهما يسبب مضاعفات يمكن أن يكون لها آثار خطيرة ومستمرة. قد تشمل هذه المضاعفات:

تقرحات القدم أو الجروح التي لا تلتئم

الالتهابات ، بما في ذلك التهابات الجلد والتهابات العظام والخراجات

الغرغرينا ، عندما تسبب العدوى موت الأنسجة

تشوه القدم

وقت للتعافى

أكد الدكتور محمد القاضى استشاري الباطنة والكبد لطبيعي أنه يحتاج من تعرض للبتر تغيير ضمادات الجروح والطبيعي وممارسة الإطالة الخفيفة والتمارين الخاصة باستمرار محاولة للتعايش بدون معاناة بعد بتر القدم واستخدام الأقدام الاصطناعية بالطريقة الصحيحة.



أيامك الأولى في المنزل



على الجانب الآخر قال استشارى أمراض الباطنة إنه إذا شعرت بألم، فلا تحاول تناول بعض أدوية الألم حتى الأسبرين الأساسي دون الرجوع إلى طبيبك فقد يزيد ذلك من فرص إصابتك بالنزيف.

يجب الاتصال بطبيبك الخاص وطلب الرعاية إذا كان لديك أي أعراض جديدة، مثل الاحمرار ، والتورم ، والنزيف ، والألم الذي يزداد سوءًا ، أو التنميل أو الوخز في بقية ساقك و قد تكون أي من هذه العلامات طبيعية ، لكنها تعني في بعض الحالات أنك بحاجة إلى رعاية طبية على الفور.

وتعد من أبرز المعلومات التى يجب أن يعرفها من تعرض لبتر القدم كيفية التنقل بشكل جيد بعد الجراحة وكيفية

تحضير ساقك للقدم الصناعية ومساعدتك على التجول بمفردك بقدم صناعية أو بدونها وتعليمك كيفية العناية بساقك

وكيفية تركيب القدم الاصطناعية بشكل صحيح وتعلم المشي عليها ، وتعلم كيفية العناية بطرفك والطرف الاصطناعي. إذا تورمت ساقك ، فقد يكون لديك طرف صناعي مؤقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البتر حتى تتحسن الحالة.

الاهتمام بالحالة النفسية

أكد الدكتور محمد رجب استشاري علم النفس والتنمية البشرية أن الاهتمام بالصحة النفسية جزءًا مهمًا آخر من عملية إعادة التأهيل فيمكن أن يكون لفقدان القدم تأثير عاطفي على أي شخص. بعد البتر ، من الشائع أن يعاني الأشخاص من:

كآبة

قلق

حزن

إنكار

مشاعر انتحاري

المضاعفات المحتملة

أسئلة لطبيبك



لفت إلى أنه قبل الجراحة اكتب أي أسئلة لديك لطرحها على طبيبك ، ثم أحضرها إلى موعدك. إليك بعض الأسئلة لتبدأ بها:

كم من الوقت سأبقى في المستشفى؟

ماذا يحدث إذا واجهت صعوبة في التعامل مع فقدان قدمي؟

هل سأحصل على طرف صناعي؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا؟

ما الذي يمكنني فعله لتجنب بتر آخر؟

كم ستكون التكلفة؟

متى يمكنني العودة للعمل بعد الجراحة؟

الوقاية من السكر

من جانبه أوضح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له على صفحته الشخصية فيس بوك ،نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكتات القلبية والدماغية ورفع المناعة:

١ـ لا تأكل إلا وأنت جوعان وإذا أكلت لا تشبع.

٢ـ لا تطبخ بالسمن النباتي الصناعي لا تدخل بيتك السمن الصناعي ولا تطبخ لها ولا تأكل أكل مطبوخا بها.

٣ لا تأكل أكثر من ربع رغيف فقط في كل وجبة ويكون من الخبز الأسمر.

٤ـ لا تأكل أكثر من ٣ ملاعق أرز ويفضل الأرز البسمتي.

٥ـ لا تأكل اللحوم المصنعة كالانشون والسجق والبلوبيف.

٦ـ لا تأكل الحلويات بكثرة ولا للأطعمة المحتوية على السكر كالايس كريم والتورت وأصابع الشيكولاتة.

٧ـ لا تشرب المشروبات الغازية المحتوية علي السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وينصح باستبدالهم بالماء والشاي والقهوة بدون سكر أو مبيض.

٨ـ لا تكثر من أكل البطاطس في أطعمة التيك أواي وأكياس البطاطس والذرة التي نعلمها لأطفالنا بكثرة.

٩ـ لا تضع الملح في الطعام ولا تضع الملّاحة علي منضدة الطعام فمن المعروف الإرتباط الوثيق بين الملح وإرتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب. ومن المؤسف ان أكثر من ٣٠٪ من البالغين المصريين مصابين بإرتفاع ضغط الدم.