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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي قطري: قطر ستقف بجانب مصر والسودان في أزمة سد النهضة

صدى البلد

قال الإعلامي والكاتب القطري صالح غريب، اليوم الثلاثاء، إن قطر سقف إلى جانب مصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وفي حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال غريب إن "الدوحة ساهمت بالفعل في إحلال السلام في أفريقيا وفي السودان تحديدا.

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وقال إن قطر "لن تتخلى عن مصر في معالجة أزمة سد النهضة، وبالطبع قطر ستقدم مواقف تدعم مصر لما لها من ثقل دولي، ولمقدرتها في إنجاز مفاوضات سد النهضة، وبالتالي ستقف قطر مع مصر والسودان بالتأكيد في مواجهة الأخطار كافة".

وبشأن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مصر للمرة الأولى، قال صالح غريب إن "العلاقات القطرية المصرية الآن في تحسن مستمر لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الطرفان، والتي كانت تعالج ما حدث إبان ما أطلق عليه الأزمة الخليجية".

وتابع أن مصر تقود ملفات كبيرة وكثيرة في المحيط العربي، ومؤخرا ما حدث في غزة كان التنسيق بين القاهرة والدوحة له فيه دور كبير،  لكن حاليا انكسرت حدة الملفات العائقة لبدء حوار بين الطرفين، وبات الأمر متعلق بتطوير العلاقات والمشاريع التي تربط بين قطر ومصر والتي كانت موجودة قبل 2017 وتوقفت بعدها".

وأكد أن بيان وزراء خارجية روسيا وقطر وتركيا الأخيرة يشير إلى حدوث توافق عربي فيما يتعلق بسوريا، لكن هناك ملفات عالقة في قضية ليبيا وجاري العمل للتوافق على كل الملفات".

قطر مصر السودان سد النهضة اثيوبيا

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