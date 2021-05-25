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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان " التمكين النفسى والاجتماعى كأحد مبادئ التنمية البشرية فى المجتمع العسكرى " وذلك فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2021 /2022 .

وألقى اللواء أح / أحمد خليفة مدير إدارة الشئون المعنوية  كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للإرتقاء بمنظومة العمل الإعلامى والنفسى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن أهمية هذا البحث تأتى فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه التمكين النفسى والاجتماعى فى المجتمع العسكرى .

شارك فى إعداد البحث نخبة من باحثى العلوم النفسية والإجتماعية بالجامعات والمراكز البحثية ، وإنتهى البحث الذى تم تناوله من خلال ثلاثة فصول إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطوير منظومة التمكين النفسى والإجتماعى فى المجتمع العسكرى .

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لعناصر إدارة الشئون المعنوية والحضور ، مؤكداً على حرص القوات المسلحة لتطبيق المفهوم الشامل لمنظومة التمكين النفسى والإجتماعى فى المجتمع العسكرى بهدف الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى ذلك المجال بما يضاهى الجيوش العالمية ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى الحفاظ على جاهزية وإستقرار وتماسك المجتمع العسكرى .

ثم عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع الحضور من القادة والضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ، وإستمع لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل  مايدور بأذهانهم فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل مايدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها
على الأمن القومى المصرى .

حضر البحث واللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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