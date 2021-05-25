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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد التزام بلاده بدعم قطاع النقل بمصر والعلاقات التجارية

صدى البلد

أكد السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفري آدامز، التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية، مشيرا إلى اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري .

وقال آدامز - فى بيان صحفى وزعته السفارة اليوم الثلاثاء تعليقا على اجتماعه مع وزير النقل كامل الوزير - إن المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا، لإنشاء خطي المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام. 

ووصف آدامز، اللقاء بالمثمر حيث تمت مناقشة سبل التعاون البريطاني - المصري لدعم قطاع النقل في مصر، وأشار إلى أنه من خلال جهود الشركات البريطانية، وبدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة، كما توفر فرص عمل للمصريين والبريطانيين على حد سواء. 

وأوضح أن ذلك يوفر أيضا خيارات نقل نظيفة وأكثر حماية للبيئة، وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي، بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء تناول التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائى ومترو الأنفاق، وذكرت أن الجانبين أكدا على عمق العلاقات المصرية البريطانية والتعاون التاريخي بينهما في مجال السكك الحديدية ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بتوريد أول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم بديربي بإنجلترا وذلك بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه حيث تم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم.

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرار هنشل والتي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة بروجرس ريل الأمريكية.

وناقش الجانبان اهتمام شركة هيتاشي فرع المملكة المتحدة لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية حيث أكد وزير النقل أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم اسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية تقديم العرض إلى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير صناعة النقل في مصر.
 

كما أكد السفير البريطاني على اهتمام شركة بكتل الأمريكية حيث يوجد فرع لها في إنجلترا في التعاون مع وزارة النقل في مشروع الخط السادس للمترو حيث تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفني والمالي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، مشددا على اهمية هذا المشروع.
 

ووفقا للبيان.. تضمنت الصفقة مبلغا بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.

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