أكثر 3 سيارات ألمانية انتشاراً في مصر.. الأرخص بـ 415 ألف جنيه

تحظى شركات صناعة السيارات الألمانية داخل السوق المصري بشعبية كبيرة ، نظرا للعديد من المميزات المتواجدة بها ، أهمها فخامة مقصورتها الداخلية و وسائل الترفيهية الحديثة و الهيكل الخارجي الانسيابي القوى ، بالإضافة الى الوانها الجذابة .

وتنتشر عدد من ماركات السيارات ذات الصناعة الألمانية في السوق المحلى المصري أهمها BMW و OPEL وSKODA التشيكية الألمانية ، وخلال السطور التالية، يستعرض موقع " صدى البلد " الإخباري أسعار و مواصفات ابرز 3 ماركات المانية في السوق المصري موديل عام 2021 .

1 ـ BMW 320i

تأتي سيارة BMW 320i موديل 2021 بقوة محرك 1998 سي سي وقوة المحرك 184 حصان و4 سلندر و16 صباب عند 5000 لفة في الدقيقة الواحدة، وعزم أقصاه 290 نيوتن، كما أنها تأتي بناقل حركة مزود بعدد 7 ناقلات ، وتبلغ سرعتها القصوى الى 235 كيلو متر في الساعة.

و تتميز سيارةBMW 320i موديل 2021 بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد، واضاءة داخلية Ambient Light، و زجاج خلفي ملون و اضاءة امامية LED ، و شاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة ، و تعمل أيضا ببرنامج iDrive ، بالإضافة الى مقبض تحكم دوار على الكونسول الوسطي ،و نظام أبل كاربلاي .

وتضم سيارةBMW 320i موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والحماية أهمها أنظمة مراقبة انتباه السائق و نظام مانع التصادم وإمكانية اختيار نمط القيادة .

ويبلغ سعر سيارة BMW 320i موديل 2021 بقيمة :

- الفئة الأولى EXCLUSIVE بسعر 825 الف جنيه .

- الفئة الثانية EXCLUSIVE بسعر 900 الف جنيه .

- الفئة الثالثة LUXURY بسعر 900 الف جنيه .

- الفئة الرابعة LUXURYبسعر 950 الف جنيه .

2 ـ SKODA octavia

طرحت سيارةSKODA A8 موديل 2021 بمحركين ، أولهما محرك الأول TSI تيربو، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كلم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي .

اما المحرك الثاني يأتي باسم RS وهو محرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ويمكنه اخراج قوة قدرها 245 حصان، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن .متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد بذات الدفع الأمامي مثل شقيقتها، ولكن يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في 6.7 ثانية.

ودعمت سيارةSKODA A8 موديل 2021 على مجموعة من واصفات الامن والسلامة، ومنها وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات مقاس 16 بوصة، وبها وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية.

ويبلغ سعر سيارةSKODA A8 موديل 2021 ، كالتالي :

- الفئة الأولى AMBITION بسعر 415 الف جنيه .

- الفئة الثانية STYLE بسعر475 الف جنيه .

- الفئة الثالثة STYLE PLUS بسعر 499 الف جنيه .

- الفئة الرابعة RS 2000 CC تربو بسعر660 الف جنيه .

3 ـ OPEL insignia

حصلت سيارة اوبل insignia موديل 2021 على محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1,5 لتر مع تيربو بقوة 165 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية 9.4 ثانية.

وزودت السيارة اوبل insignia موديل 2021 بعدد من وسائل الامن و السلامة ، أهمها 4 وسائد هوائية ، و نظام abs والكبح المساعد ونظام EBD .

وتأتى اوبل insignia موديل 2021 بمصابيح امامية و خلفية تعمل بتقنية الـLED ، بالإضافة الى جنوط رياضية 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، والنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة.

ويبلغ سعر اوبل insignia موديل 2021، كالتالي :

- الفئة الأولى ELEGANCE / GRAND SPORT بسعر 470 الف جنيه .

- الفئة الثانية GRAND SPORT / HIGH LINE بسعر 500 الف جنيه .

- الفئة الثالثة GRAND SPORT / TOP LINE بسعر 559 الف جنيه .