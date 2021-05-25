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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الامتحان التجريبي ليس نموذجا للأمتحان النهائي

وزير التعليم يوضح مواصفات الامتحان النهائي لـ الثانوية العامة وعلاقته بنموذج الامتحان التجريبي

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من تحديات أزمة كورونا، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتأمين الامتحانات من أي مشاكل سواء انقطاع الكهرباء او شبكات الإنترنت.

 

وأوضح «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBCمصر» أن الإمتحان التجريبي ليس له درجات أو وزن عكس ما يعتقد البعض لانه نموذج استرشادي ليس مطلوب حل الـ 30 سؤال في 30 دقيقة، ولكن الامتحانات النهائية كل سؤال به محدد مدى صعوبته وبالتالي الوقت يتناسب تماما مع الأسئلة.

 

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحان التجريبي ليس نموذجا للأمتحان النهائي، منوها إلى أن جميع الامتحانات والاسئلة واجابتها الصحيحة سيتم نشرها على موقع الوزارة يوم الأحد القادم بعد الامتحانات يوم الخميس ليستفيد منها الطلاب في المنازل.

 

وأوضح أن الجولة التجريبية الأخيرة الهدف منها تعريف لجنة الطالب، والحصول على ارقام الجلوس وتجربة طريقة إضافية في التقييم، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في منتصف الأسبوع القادم.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم وزير التعليم الثانوية العامة الامتحان التجريبي مواصفات الامتحان النهائي

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