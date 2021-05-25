وزير التعليم : ورقة بيضاء مؤمنة لحل مسائل امتحانات الثانوية العامة "الإلكترونية"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات طلاب الثانوية العامة الخاصة بآلية كتابة خطوات الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم في امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.

حيث قال وزير التربية والتعليم: قررت الوزارة تسليم ورقة بيضاء مؤمنة لطلاب الثانوية العامة ، وذلك اثناء الامتحانات الالكترونية التي تحتوي اسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها ، وذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحا الدخول بورق من الخارج.

وكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ملاحظة عن مدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم: كما أعلنا سابقا فإن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة، ولا يتم تصحيحه وليس له درجات، وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن وانما نوفر عدد أكبر من الاسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كي نُقيم الامتحان في أضيق فترة زمنية ، لاننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المهم الاشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الاسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة ، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة ، وسيحسب الزمن المناسب للامتحان على هذا الاساس" ، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة!

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة ستنشر الأسئلة والاجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية، كي تتحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي.

وقال وزير التربية والتعليم : أتمنى أن يكون الهدف واضحًا ، وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.

وأضاف: لقد اطمأنت الوزارة على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.