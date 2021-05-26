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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة السورية

بدء التصويت في انتخابات
بدء التصويت في انتخابات الرئاسة السورية

فتحت صناديق الاقتراح في محافظات سوريا، أبوابها، أمام الناخبين، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية 2021.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بتوافد المواطنين في الحسكة على مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن سوري، أتم الـ18 من عمره، ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه، وفقا لأحكام هذا القانون.

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وأوضحت أن عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داخل سوريا وخارجها يبلغ حوالي 18 مليونا و107 آلاف و109؛ بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب، وفقا لقانون الانتخابات العامة.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية المجهزة لاستقبال الناخبين 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات السورية، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين، عبر توفير عدد كبير من مراكز الانتخاب ومحطاته.

ولن تشارك في الانتخابات الرئاسة المناطق الخاضعة للسيطرة التركية والمرتزقة السوريين، في شمال غرب سوريا، مثل إدلب وعفرين ورأس العين وجرابلس، والتي تقدر مساحتها بنحو 10% من مساحة سوريا.

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