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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

formula 1

مكلارين تحصل على المركز الثالث في سباق فورمولا 1

صدى البلد

أثبتت سيارة وفريق  مكلارين أنهم على قدر كبير من المهارة و حصلوا علي المركز الثالث  بعد مرسيدس وريد بل في سباق فورمولا 1 في موناكو

وصرح مدير فريق مكلارين  أندرياس سيدل انة سعيد بالسائق نوريس للحصول علي المركز الثالث و قال أننا وبكل تأكيد لم نكن نتوقع هذه لانجاز من الفريق و أنه كان هناك خطر كبير لخسارة النقاط لصالح فيراري، لكن الفريق نجح بتفادي ذلك و من الواضح أننا استفدنا من سوء حظ شارل، وذلك أمر لا تتمناه لا لنفسك ولا لمنافسيك .

و اضاف : رأينا منذ بداية الموسم أنّنا كنا نعاني على الدوام ضمن المقاطع منخفضة السرعة، لذا كانت هذه جولة مشجعة لذا شكراً جزيلاً لكامل طاقم الفريق، المهندسين وجميع من نجح بتقديم هذه السيارة. لقد قاموا بعمل رائع طوال العطلة الشتوية، وواصلوا الدفع إلى الأمام وجلب التحديثات .


و كما نعلم أن منصة تتويج موناكو لها أهمية خاصة و هذة الجولة شهدت أداء قوي لفيراري التي كانت تمتلك فرصة الفوز، لولا عدم مشاركة حامل قطب الانطلاق الأول شارل لوكلير نتيجة لتضرر سيارته بعد حادثة التصفيات.

واختتم  مدير فريق مكلارين  أندرياس سيدل حديثة قائلا انة من المهم على الدوام استغلال الفرص عندما تصبح سانحة، وهذا ما نجحنا به لقد قدمنا سباق ناجحا و الفريق قام بعمل رائع كذلك من الناحية التكتيكية .

 

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