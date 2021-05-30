بعد زواجها السري من رئيس الوزراء البريطاني.. من هي كاري سيموندس؟

في ظل أجواء من السرية، أقام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حفل زفافه على رئيسة الاتصالات السابقة في حزب المحافظين كاري سيموندز داخل كاتدرائية وستمنستر، مما جعلها تتصدر عناوين الصحف البريطانية، فمن هي كاري؟.

وجدت سيموندس نفسها تتصدر عناوين الصحف لأول مرة عندما كانت مرتبطة بشكل رومانسي بـ جونسون، وكانت مؤخرًا تحت دائرة الضوء بعد ولادة طفلها وسط شائعات بتأثيرها على العمل السياسي في بريطانيا.

في 29 أبريل من العام الماضي، أنجبت سيموندس طفلها الأول «ويلفريد» في نفس الشهر الذي نُقل فيه جونسون إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت لاحق من عام 2020، طلت في أول ظهور تلفزيوني لها برفقة رئيس الوزراء البريطاني جونسون لشكر العاملين في الهيئة الصحية البريطانية NHS على علاجه في المستشفى وولادة طفلهما بأمان.

في عام 2021، تم تعيين سيموندز رئيسًا للاتصالات لمجموعة الحفاظ على الحيوان مؤسسة Aspinall، والتي تخضع للتحقيق بسبب "مخاوف جدية" بشأن "الحوكمة والإدارة المالية" من قبل مفوضية المؤسسات الخيرية.

في عام 2018، أدرجها أسبوع العلاقات العامة في قائمة أفضل 10 شخصيات في مجال الاتصالات السياسية - في المرتبة الثانية بعد الرئيس رقم 10 روبي جيب.

مناصب أخرى لكاري سيموندس

قبل هذا المنصب، كانت سيموندس مستشارة خاصة لـ «ساجد جافيد» خلال فترة عمله كسكرتير للمجتمعات بعد فترة مماثلة لمهمة جون ويتينجديل "spad" (مستشار خاص) خلال فترة عمله في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.

انضمت سيموندس إلى الآلة الإعلامية لحزب المحافظين في عام 2009، في البداية كمستشارة صحفية، ثم رئيسة البث في مقر حملة المحافظين قبل الانتخابات العامة لعام 2015.

وقبل العلاقات العامة السياسية، شغلت سيموندس العديد من الوظائف في عالم الاتصالات التجارية والتسويق.

ارتباط كاري سيموندس بجونسون

يعود ارتباطها بجونسون إلى السنوات الأولى، بعد أن عملت على إعادة انتخابه بنجاح داخل قاعة المدينة في عام 2012.

معرفة سيموندس بوسائل الإعلام والخطاب الوطني له صلة عائلية، فهي ابنة ماثيو سيموندز، المؤسس المشارك لصحيفة The Independent، وجوزفين ماكافي التي كانت أحد محامي الصحيفة.

تخرجت سيموندز في جامعة وارويك بدرجة البكالوريوس في دراسات المسرح وتاريخ الفن في عام 2009.