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رئيس التحرير
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تعليم

في عرض تحكيم علمي أكاديمي

عنتر بن شداد وعم أيوب.. طلاب فنون جميلة أسيوط يجسدون شخصيات سينمائية وكرتونية

صدى البلد

جسد طلاب الفرقة الثانية بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، اليوم الأحد، شخصيات كرتونية وسينمائية وفرعونية وذلك ضمن عرض تحكيمي أكاديمي لاختيار الشخصيات التي تصلح في الرسوم المتحركة والسينما بقسم الجرافيك بالكلية. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة وبحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نهى مفتي مدرس قسم الجرافيك.


أشادت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع والبيئة، بعرض طلاب قسم الجرافيك في تجسيد الشخصيات السينمائية والكرتونية، مؤكدة أن الطلاب قاموا بعمل علي تجسيد شخصيات محبوبة ويروى انفسهم فيها. 


وأضافت نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هناك دعما من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لإخراج مثل هذا الأعمال التي تتميز بها كلية الفنون الجميلة.


وأشارت الدكتورة نهي مفتي مدرس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط إلى أن طلاب الفرقة الثانية جسدوا عددا من الشخصيات الكرتونية والسينمائية والهوية المصرية والبدوية والنوبية والواحات العربية.

 
منوهة إلى أن هذا عرض تحكيم علمي أكاديمي وذلك لاختيار الشخصيات التي تصلح في الرسوم المتحركة والسينما بقسم الجرافيك والذي يعد تنوعا في الشخصيات من بينها عنتر بن شداد وعبلة و عم ايوب بمسرحية الجوكر.

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اخبار جامعة أسيوط جامعة اسيوط كلية الفنون الجميلة رئيس جامعة أسيوط عنتر بن شداد مسرحية الجوكر

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