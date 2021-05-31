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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبى تروج لأغنيتها الجديدة “قلبى بلاستك”... شاهد

صدى البلد

روجت الفنانة روبى، لأغنيتها الجديدة “قلبى بلاستك” حيث نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”. 

 

وعلقت روبى قائلة: “دلوقتى تقدروا تسمعوا اغنيتى الجديدة #قلبى_بلاستك على قناتى على اليوتيوب ”.

 

وحققت أغنية "حتة تانية" لـ روبي نجاحا كبيرا جداً، حيث كسرت حاجز الـ 52 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.


و تقول كلمات الأغنية: “جالي بهداوة داوى جرح قديم وجدد.. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا.. علم علامة جوه قلبي سابلي بصمة.. بسمة العيون ورسمة الشفايف شايف الحلاوة.. أصل الافندي ده في حتة تانية عندي.. مترستأ جوه قلبي وفي قلبي له غلاوة.. مين ده اللي ساوى بينه وبين الناس ده ماس وهما نحاس.. حساس وروحه حلوة زي غنوة رقصة هوبا.. مش ممكن أنسى كل كلمة همسة لمسة.. قلبي جوه وبس هو اللي بحبه وجنبه بحس قوة".


"حتة تانية" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما.

 

روبي

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