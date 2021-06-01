18 يونيو.. عرض الموسم الرابع من Elite على نتفليكس

تبدأ منصة نتفليكس العالمية عرض الموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير Elite 18 يونيو المقبل، رغم انتهاء تصويره منذ ديسمبر الماضي.

يضم الموسم الرابع من مسلسل Elite عدد كبير من الممثلين المنضمين حديثا للسلسلة الإسبانية الجريئة التي لفتت الأنظار إليها منذ بداية عرضها عام 2018.

تفاصيل مسلسل Elite

تدور أحداث مسلسل Elite حول مجموعة من الطلاب الأثرياء الذين تجمعهم مدرسة فاخرة وتربطهم علاقات عاطفية واجتماعية معقدة، ينتج عنها كل موسم جريمة قتل جديدة تتكشف ملابساتها ضمن الأحداث.

وتعد الممثلة الإسبانية الشهيرة إستر إكسبوزيتو أبرز الغائبين عن الموسم الرابع بعد تحقيقها نجاحا كبيرا وشهرة واسعة من أجزاء المسلسل السابقة، وألفارو ريكو الذي لعب دور بولو وقتل في الموسم الماضي، وجورجي لوبيز شقيق اكسبوزيتو.

تم تجديد مسلسل Elite لموسم خامس لم يحدد موعد طرحه بعد، لكن نتفليكس تستعد لطرح سلسلة مسلسلات قصيرة مقتبسة من أحداثه لقصص بعض الأبطال منفصلين عن المدرسة.

تشمل سلسلة المسلسلات القصيرة قصة حب كارلا وسامويل، وناديا وغوزمان، وسيعرض كلا منهما قبل يومين من الموسم الرابع لمسلسل Elite ، وتركز هذه المسلسلات الصغيرة على ما فعله أبطال المسلسل في الإجازة الصيفية بعد كشف ملابسات مقتل صديقهم بول.

من الفيديو الدعائي للموسم الرابع لـ Elite يبدو أن الجمهور على موعد مع المزيد من الأحداث المثيرة، وبعض المشاهد غير المألوفة والتي تصنف لمحتوى كبار السن بعد انضمام عدد من الطلاب الجدد للمدرسة.