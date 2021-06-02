إصابة شخصين فى حادث تصادم بـ سيارة "رئيس اتحاد السلة" .. تفاصيل

أصيب كهربائى سيارات وموظف اليوم الأربعاء فى حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى يستقلها رئيس الإتحاد المصرى لكرة السلة على طريق جمصة المنصورة أمام كوبرى عمار بدائرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يإشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول كل من : طارق السيد عبدالفتاح عيسى 52 عاما كهربائى سيارات، ومقيم قرية "سرسو البرامون" دائرة مركز المنصورة مصابا بكسر بالساق اليسرى ونجل عمه حازم ناجح عبدالفتاح عيسى ٥٠ عاما موظف ، ومقيم بذات القرية مصابا بجرح قطعى بصوان الأذن اليسرى وآخر بالجبهة ( إدعاء حادث طريق ) وتم تحويل الثانى إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤالهما قررا بأنه أثناء سيرهما بالتوك توك ( بدون لوحات معدنية ) قيادة الأول على طريق ( جمصة / المنصورة ) وأمام كوبرى عمار دائرة المركز إصطدم بالتوك توك من الخلف السيارة رقم ( ع س ق ٥٩٣٨ ملاكى ) قيادة مجدى حسنى حسين أبوفريخة ٦١ سنة رئيس الإتحاد المصرى لكرة السلة ومقيم دائرة أول طنطا بالغربية مما أدى إلى حدوث إصابتهما .



وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بتوقف التوك توك أمامه فجأة ولم يتمكن من مفاداته وإصطدم به وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة٠