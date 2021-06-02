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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن

شريهان
شريهان

علقت الفنانة شريهان عن الخبر الذى أعلنه المستشار تركى الشيخ حول عودتها الفن بعد انقطاعها لمدة طويلة .

وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر " عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان بعمل فني عبر منصة شاهد.

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شريهان تعود بعمل فني ضخم.. فيديو جراف

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شريهان تكشف لقطات من كواليس ظهورها.. شاهد

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، و علق قائلاً:"ترقبوا ..‏عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين ‏في عمل مميز على منصة ⁦‪شاهد‬⁩ برعاية ⁧‫#هيئة_الترفيه ‬#عودة_شيريهان‬⁩".

 

يذكر أن علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، على توقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مذكرات تفاهم مع كل من شركتي “ العربية ” و"MBC" في أول تعاون بينها.

ونشر تركى آل الشيخ عدة صور من المؤتمر الصحفي ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” وعلق آل الشيخ قائلا إيد وحدة " وقام بـ وضع علم مصر والسعودية وبينهما قلب .

شيريهان المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة شريهان تركي الشيخ هيئة الترفيه السعودية شركتي “ العربية ” و MBC

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